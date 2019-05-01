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Gülperi 30. final bölümü 2. fragmanı

Gülperi dizisi 30. final bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Gülperi 30. final bölümüyle 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı Show TV'de olacak. Gülperi'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gülperi 30. final bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Gülperi'nin son bölümünde neler olacak? Gülperi 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı Show TV'de...

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi. En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur. Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir.

Gülperi, eşi Eyüp ve çocukları Bedriye, Hasan ve Can'la küçük mutlu dünyasını ayakta tutmaya çalışırken, Eyüp'ün kaybıyla önce yuvasını kaybeder. Daha sonra kendisini kayınbiraderi Ejder'den korumak isterken hapse girer. Çıktığında içinde büyüttüğü umut bir anda yerle bir edilir, anlar ki kayınpederi Yakup çocuklarını ona vermeyecektir. Ancak hayatındaki en büyük acıyı, onları geri kazanmak mücadele ederken fark ettiği bir başka gerçek yaşatacaktır: Yakup çocuklarını sadece elinden almamış, kalplerine Gülperi'ye dair nefret tohumları da ekmiştir.

Kadir Gülperi'nin bu mücadelesinde ona en büyük desteği veren kişidir, yalnız ve çaresiz Gülperi'nin hayatında sakin ve güven veren duruşuyla küçük de olsa bir umut kapısı aralar. Yıllar önce tertemiz ve yarım kalmış bir gençlik aşkıyla birbirlerine teğet geçen hayatları, bu zorlu mücadeleyle yeniden birleşmiştir. Gülperi'nin çocuklarının kalbini kazanmak için, onların yeniden annesi olabilmek için var gücüyle sürdürdüğü mücadele hem Kadir'i hem de Gülperi'yi derinden sarsacak, ikisinin de hayat çizgileri hiç beklemedikleri bir yöne çevrilecektir.

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