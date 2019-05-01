POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan Çamlıca Camii eleştirisi

Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimleri yenilecek mi yenilenmeyecek mi sorusu merak ediliyor. YSK'nın bu cuma günü karar vermesi bekleiyordu ancak karar gelecek haftaya bırakıldı. 

Saadet Partisi genel Başkanı Temel karamollaoğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaparak ''ben seçimin yenilenmesi için bir gerekçe görümüyorum''dedi.

Çamlıca Camii eleştirisi

Kandilin yanı sıra sabah namazlarında da yer bulunmayan cami hakkında yeniden açıklama yapan Saadet Partisi Lideri şu açıklamalarda bulundu: Çamlıca Camii'ni gündeme getirdik. Vay yer yerinden oynadı, camiye karşıymışız gibi. Allah'tan korkun be. Bizim ömrümüz bu davaya adanmış. Şimdi camiyi doldurabilmek için seferberlik ilan ettiler.

Makul olan mahalle camileri

Her yerde bir numaralı meseleleri 'Biz bu camiyi dolduracağız.'  Doldurun, memnun oluruz. İtirazımız yok ki. Bizim istediğimiz ne? Camiye giden insan, Allah rızasını kazanmak için gider. Birilerini memnun etmek için giderse, hapı yuttu, orada sevap alamaz. Onun için bizce makbul olan mahalle camileridir, mescidleridir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'
10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'
FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı
FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı
Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı
Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı
Romanya'da dev hortum paniğe sebep oldu
Romanya'da dev hortum paniğe sebep oldu
Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın
Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta kareler
1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta kareler
Diyarbakır Hazro'da park yeri kavgası 3 ölü
Diyarbakır Hazro'da park yeri kavgası 3 ölü
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Müge Anlı'da başı kesik halde bulunan kadının cesedi kime ait
Müge Anlı'da başı kesik halde bulunan kadının cesedi kime ait
Jet Sosyete yeni sezon 24. final bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 24. final bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top oynadı
Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top oynadı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı