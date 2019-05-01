Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. 30 Nisan’a kadar 1 No’lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika’da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak.