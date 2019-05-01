Venezuela'da korkunç görüntüler! Askeri araç halkı ezdi

Guaido destekçileri başkent Caracas'taki başkanlık sarayına doğru harekete geçerken, ülkenin çoğu bölgesinde ciddi çatışmalar yaşandı. Otoyolda bir askeri aracın göstericileri ezip geçtiği görüntüler ise, Venezuela'daki karışıklığın geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Uluslararası medyada yer alan haberlerde, dünden bu yana devam eden gösteri ve çatışmalarda, en az 15 kişi hayatını kaybetti 70 kişi de yaralandı.