GÜNCEL

Durdurmak için arabanın önüne böyle atladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için aracından inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli şahıs arabayı durdurmak için önüne geçti. Bayraktar'ın mücadelesi anbean kaydedildi.

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Yolun kenarında duran Yavuz Bayraktar, üzerine doğru gelen aracın şoförüne yer olmadığını anlatmaya çalıştı. Bütün çabalarına rağmen aracın üzerine doğru geldiğini fark eden Bayraktar, dikkatli baktığında aracın içerisinde şoförün olmadığını fark etti.

Giden aracın önüne geçip durduran vatandaş bir faciayı engelledi. Bayraktar'ın bu mücadelesi bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor'da Yusuf Sarı sesleri
Trabzonspor'da Yusuf Sarı sesleri
Ayew istenmeyen adam ilan edildi
Ayew istenmeyen adam ilan edildi
Göz damlası orucu bozar mı uzmanlar açıkladı
Göz damlası orucu bozar mı uzmanlar açıkladı
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan pişmanlığı
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan pişmanlığı
Cep telefonu fiyatlarına ÖTV zammı geldi
Cep telefonu fiyatlarına ÖTV zammı geldi
Dolar bugün ne kadar? İşte dolarda son durum 1 Mayıs Çarşamba
Dolar bugün ne kadar? İşte dolarda son durum 1 Mayıs Çarşamba
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Taksim'de güvenlik önlemleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Taksim'de güvenlik önlemleri
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Kocaeli'de 20 yaşındaki genç ilişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü
Kocaeli'de 20 yaşındaki genç ilişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü
Bursa'da hız yapan otomobil takla attı: 1 yaralı
Bursa'da hız yapan otomobil takla attı: 1 yaralı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi annesi Makbule Tokmak böyle oynadı
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi annesi Makbule Tokmak böyle oynadı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı