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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi annesi Makbule Tokmak böyle oynadı

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, Bülent Burak ile dün Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Düğün oynayan Kibriye'nin annesi Makbule Tokmak ise kameralara böyle yansıdı.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girdi. Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşecek.Düğünde eğlneceli anlara kemeralara yansırken Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çekti.

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