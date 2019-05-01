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Kızım 30. bölüm 2. fragmanı

Kızım dizisi 30. yeni bölümüyle 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı TV8'de olacak. Kızım'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kızım 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kızım'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Kızım 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı TV8'de...

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir.

Tüm bu tesadüflerle hayatın biraraya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

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