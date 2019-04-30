Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının naaşı evinin önünde yapılan duanın ardından Ağa Mahallesi Yeşil Cami'ne getirildi.

Sanatçıyı sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk gönderdi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında ünlü sanatçı Düzce Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

“Türkülerimiz bir anayı kaybetti”

Cenazeye katılan sanatçılardan Mahmut Tuncer konuşmazken Latif Doğan, “Dilber ablanın türküleri ile büyüdüm. Onun albümlerini satarak evime harçlık götürdüm, değerli bir sanatçı ablamızdı. Bir anamızdı. Türkülerimiz bir ana kaybetti. Ama şu an sadece aramızdan ayrıldı o bizim yüreğimizde yaşayacak. Allah sevenlerine sabırlar versin. Camiamızın başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın” dedi.

İstanbul’dan Düzce’ye gelen ve daha önce Dilber Ay’la hiç tanışmamış olan Satı Artar, “Dilber Ay’ı çok seviyorduk. Ailecek şarkıları ile büyüdük. Kendisi ile iç tanışma fırsatım olmadı ancak cenazesinde bulunmak istedim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” diye konuştu.