30 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin F-35 şantajına tepki göstererek, "Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." dedi.

Meral Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına olay yanıt Ümit verici buldum

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı çıkışına atıfta bulunarak 'İYİ Parti milli birlik ve ulusal uzlaşma adına atılacak her adıma destek vermeye hazır. Biz 'Başka Türkiye yok' anlayışı ile çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf gösterip "Türkiye'nin gerçeği bu" dedi

Haftalık grup toplantısında gündemi değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu elindeki fotoğrafı gösterip "Türkiye'nin gerçeği bu" ifadelerini kullandı.

DSP lideri Önder Aksakal CHP'yi topa tuttu! Olay sözler

Daha önce de sıkça eleştirdiği CHP yönetimi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, yine gündemindeydi. Aksakal, CHP'nin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu iddia etti.

Venezuela'da darbe kalkışması! Guaido 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını açıkladı. Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da "Özgürlük için son aşamaya geçtik" şeklinde konuştu.