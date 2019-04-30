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Kız kardeşlerinin gözü önünde anne ve babasını öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 20 yaşındaki genç, bir kadınla olan ilişkisine karşı çıktıkları iddia edilen anne ve babasını 11 ve 2 yaşındaki yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde tabanca ile öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Birkan Ö. (20) isimli genç, kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ören (47) ve babası Fethi Ören (49) ile tartıştı. Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı. Tartışma sonrasında Birkan Ö. tabanca ile evin salonunda uyuyan babası Fethi Ören ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ören’i biri 11, diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri önünde öldürdü. Dilek Ören ve Fethi Ören hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Ören’in mesai arkadaşları sabah eve geldiğinde Fethi Ören ve eşi Dilek Ören’i ölü olarak buldu. Fethi Ören’in arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Birkan Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

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