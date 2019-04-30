POLİTİKA

Meral Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına olay yanıt Ümit verici buldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İttifakı açıklamasına yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tatilin ardından gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kızgın demiri soğutalım çağrısı: Ümit verici

Erdoğan'ın seçimin ardından “Kızgın demiri soğutalım” çağrısını ümit verici bulan Akşener, 'Hakaretleri bir kenara bırakıp 82 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı umuduna kapıldık ama bugün gelinen noktada böyle bir şeyin olmadığını gördük. Kızgındı, soğuktu şu demiri bırakın artık elinizden. ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın çıkışına yanıt

Akşener ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı çıkışına atıfta bulunarak 'İYİ Parti milli birlik ve ulusal uzlaşma adına atılacak her adıma destek vermeye hazır. Biz 'Başka Türkiye yok' anlayışı ile çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yargının içinden elinizi çekin. Bir başka yaramız da taciz çocuk istismarı. İstanbul’da yaşananlar bizleri mahvetti. Bir babaanne olarak bunu yapanların zul olmasını istiyorum. Buradan Meclis’teki tüm partilere çağrı yapıyorum. Gelin bu alçaklarla mücadele etmek için güç birliği yapalım.

"Soykırım iddiaları yalandır iftiradır''

"Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz."

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