GÜNCEL

Eve geç gelen kızına kadın kılığında takip

Antalya’da kadın kılığına girerek, üvey kızını takip ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Parktan geçen vatandaşlar kadın kıyafetleriyle bankta oturan şüpheli bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri tarafından parkta kadın kıyafetleriyle oturan O.A. (35) gözaltına alındı. Elinde iki küçük balon ve kadın kıyafetleriyle polise ifade veren O.A., daha sonra geniş çaplı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Şüphelinin parka bisikleti ile geldiği ve eve sürekli geç gelen üvey kızını takip etmek için kadın kıyafeti giydiği öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı'dan yine gündem yaratacak yazı bu kez CHP'yi uyardı
Nagehan Alçı'dan yine gündem yaratacak yazı bu kez CHP'yi uyardı
Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi
Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi
Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi
Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi
Altın güne yükselişle başladı! İşte son durum...
Altın güne yükselişle başladı! İşte son durum...
Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın
Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın
Babel'in alacağı ücret belli oldu
Babel'in alacağı ücret belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Korkunç vinç kazası kamerada
Korkunç vinç kazası kamerada
30 Nisan Türkiye Gündemi
30 Nisan Türkiye Gündemi
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Kahraman çocuk ablasını kolundan tutup çalınan araçtan atladı
Kahraman çocuk ablasını kolundan tutup çalınan araçtan atladı
Dilber Ay'ın film gibi evlilik hikayesi! Dilber Ay'ın eşi kimdir ne zaman evlendi?
Dilber Ay'ın film gibi evlilik hikayesi! Dilber Ay'ın eşi kimdir ne zaman evlendi?
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
Donald Trump'ın mezar taşı yapıldı
Donald Trump'ın mezar taşı yapıldı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı