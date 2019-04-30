Drift yapan sürücünün bariyerlere çarptığı anlar kamerada

Üsküdar’da birkaç şahıs alt geçitte drift yaparak trafik terörü estirdi. Art arda ilerleyen iki araç sürücüsünden biri yolda tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafik magandası, bir sağa bir sola savurduğu aracının hakimiyetini kaybederek bir anda yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Magandanın bariyerlere çarpmasıyla son bulan şovun esnasında yolda başka bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önledi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, o anlar kaza yapan magandanın arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde drift esnasında sağa sola savrulan araç bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıyor.