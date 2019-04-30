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Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir ile yaşadığı efsane diyalog

Zorunda mıyım? Dilber Ay’ın, Cüneyt Özdemir ile yaşadığı00 efsane diyalog paylaşım rekoru kırıyor

Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti. Ay'ın kalp krizi geçirdiği yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.


Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dilber Ay, 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucudur. Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956’da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş’tan önce Ankara’ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce’ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti.

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