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Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Suların metrelerce havaya çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesinden geçen 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında patlama meydana geldi.

Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırırken, ekipleri arızaya iş makinesi ile müdahale etti.

Arıza su kesilerek ancak giderildi.

TESKİ'den yapılan açıklamada, "Aşağısevindikli 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle; ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir. Depo seviyelerimiz iyi durumda olmasına rağmen, arıza giderilinceye kadar geçen zamanda depo seviyelerinde düşüş yaşanacağından, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz, Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Gündoğdu ve Eskicami-Ortacami mahallelerinin üst kotlarında akşam geç saatlerde su temininde aksamalar yaşanabilir" denildi.

Suların metrelerce havaya çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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