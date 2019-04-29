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İşkenceci cezaevi müdürü Albay Raci Tetik tabutu başında protesto ettiler

Mamak Cezaevi'nde 12 Eylül darbe döneminde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende protesto gösterisi olurken, Tetik'in yakınları ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

12 Eylül darbe döneminde Mamak Cezaevi'nde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tetik'in tabutuna Türk bayrağı sarılırken, cenazeye Tetik'in yakınları katıldı. Polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemleri aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi bir grup protesto gösterisi yaptı. Tabutun yanına gelen grup, Tetik'i protesto etti. Bu sırada yakınları ile grup arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek eylemcileri uzaklaştırdı. Ardından kılınan cenaze namazının ardından Tetik'in tabutu omuzlarda cenaze aracına götürüldü. Tetik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Tuzla Şifa Mezarlığı'na götürüldü.

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