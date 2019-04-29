29 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Ekrem İmamoğlu'ndan itirazları değerlendiren YSK ile ilgili çarpıcı çıkış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, istanbul seçimi itirazlarını değerlendiren YSK ile ilgili “Bir an önce YSK'nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım“ diye konuştu.

Selahattin Demirtaş Abdullah Gül'ü övdü Davutoğlu'nu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daire başkanlarıyla yaptığı istişarelerin ardından alınan karar sonucu, belediye yemekhanesinde bürokrat ve çalışan ayrımı ortadan kaldırıldı.

Josef Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Yoğun bakımda olan Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi'' denildi.

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay sesleri yükseliyor!

İyi Parti Kurucu İlçe Sekteri Mustafa Özal, "Sağlıklı değerlendirmenin partimizin en yetkili karar organı olan Büyük Kurultay tarafından yapılması gerektiğini görüyoruz" diyerek çağrı yaptı

Mansur Yavaş'tan alkışlanacak hareket! Ayrım ortadan kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daire başkanlarıyla yaptığı istişarelerin ardından alınan karar sonucu, belediye yemekhanesinde bürokrat ve çalışan ayrımı ortadan kaldırıldı.