Yeşim salkım kerimcan durmaz'a Ateş Püskürdü

Fenomen Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Görüntülerin kendisine ait olmadığını söyleyen Durmaz'a ünlü isimlerden de tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Durmaz'a sitem etti.

Görüntülerin kendisine ait olmadığını söyleyen Kerimcan Durmaz, olay yaratan görüntünün kendisine ait olmadığını bir hesaptan geldiğini ve avukatına atarken hikaye kısmından paylaştığı söyledi