Tekirdağ ölen arkadaşları çıkan itfaiyecilerden acı teşhis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, rezidansın 16'ncı katındaki dairesinin penceresinden düşen itfaiye eri Bülent Ö. (35), yaşamını yitirdi. Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı belirtilen, 1 çocuk babası itfaiye eri Bülent Ö., 16'ncı kattaki dairesinin penceresinden bahçeye düştü.

Sabah bahçeden geçenler, Bülent Ö.'nün hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis'e haber verdi.

İtfaiye görevlileri ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü. Acı haberi alan diğer itfaiye erleri de merkezden çıkıp, rezidansa geldi.