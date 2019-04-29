GÜNCEL

Pide fırınında mide bulandıran görüntü

Adıyaman’da, bir pide fırınında vatandaşlar tarafından görüntülenen fareler mide bulandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında sürekli fareler gören vatandaşlar akşam saatlerinde fırının dış kısmından fırının içerisini görüntüledi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına fırın içerisinde bulunan farelerin cirit attığı görüntülendi. Fırın içerisindeki ekmek yapım yerlerinde dolanan ve tezgahta bırakılan unların içerisinde gezen fareler mide bulandırdı. 

İnsan sağlığının ne kadar hiçe sayıldığını ortaya çıkaran görüntüler sonrasında vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yatırım bankası Goldman Sachs'tan şaşırtan dolar TL kehaneti
Yatırım bankası Goldman Sachs'tan şaşırtan dolar TL kehaneti
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Perinçek'ten ittifak iddiası! ABD istemiyor
Doğu Perinçek'ten ittifak iddiası! ABD istemiyor
İşte Alanyasporlu futbolcu Josef Sural’ın son görüntüleri
İşte Alanyasporlu futbolcu Josef Sural’ın son görüntüleri
Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı
Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı
Rum Subay'ın öldürdüğü cesetler ortaya çıkıyor!
Rum Subay'ın öldürdüğü cesetler ortaya çıkıyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş şükür ve yağmur duasına katıldı
Mansur Yavaş şükür ve yağmur duasına katıldı
Çenesi parçalanan yavru köpek için seferber oldular
Çenesi parçalanan yavru köpek için seferber oldular
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Horoz ile köpeğin oyunu ilginç görüntülere sahne oldu
Horoz ile köpeğin oyunu ilginç görüntülere sahne oldu
Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama
Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Kerimcan Durmaz'ın sosyal medyayı sallayan videosu
Kerimcan Durmaz'ın sosyal medyayı sallayan videosu
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı