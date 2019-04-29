Alanyasporlu Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.’nın kullandığı VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’nın girişindeki Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.