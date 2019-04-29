Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

7 futbolcu yaralandı

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. 7 futbolcudan 6'sı taburcu edildi. Ameliyattan çıkan Çek futbolcu Josef Sural'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.