MEDYA

Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 39. yeni bölümüyle 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki
CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki
Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 69. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 69. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Halka 15. bölüm 2. fragmanı
Halka 15. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 5. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 5. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz kart görmeliydi
Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz kart görmeliydi
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme