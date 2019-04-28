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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz kart görmeliydi

Beşiktaş, Ankaragücü’nü evine eli boş gönderirken maçın ardından en çok konuşulan pozisyon ise, Burak Yılmaz’ın pozisyonuydu. Rıdvan Dilmen’e göre Burak Yılmaz’a sarı kart verilmeliydi.

Ligde heyecanlı yarış sürüyor. Zirve takibini kararlılıkla devam ettiren Beşiktaş, Ankaragücü’nü evine eli boş gönderdi. Maçın ardından en çok konuşulan pozisyon ise, Burak Yılmaz’ın pozisyonuydu.

NTV canlı yayınında %100 Futbol programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Rıdvan Dilmen, bu pozisyonu Murat Kosova ile göstererek anlattı. 
Dilmen’e göre Burak Yılmaz’a sarı kart verilmeliydi.

Burak Yılmaz, sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düşecekti.

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