İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı

İSTANBUL Maltepe’deki Esenkent Mahallesinde oto alım satım ve kiralama alanında faaliyet gösteren Veli Dalveren’e ait işyeri önceki gece kurşunların hedefi oldu.

O esnada galerinin boş olması olası bir faciayı önledi.

İşyeri sahibi Veli Dalveren, kurşunlardan birinin dükkanın dış duvarında kaldığını, diğer 4 merminin ise dükkanın içerisine isabet ettiğini anlattı.

4 mermiden ikisinin duvara, birinin televizyona ve birinin klimaya isabet ettiği öğrenildi.

İHA’ya konuşan Veli Dalveren, “Sabah saat 9’da gelip dükkanımı açtım. Duvardaki mermileri gördükten sonra arkamı döndüm ve camı sonradan fark ettim. Gece saat 01.30 sıralarında dükkanıma gelen şahsın yüzü kapalı. Ateş edip gidiyor. Şahsı tanımıyorum. 5 el ateş etmiş. Ben o saatte evde uyuyordum. En çok sevindiğim, akvaryum oldu. Akvaryuma mermi gelmediği için sevindim” dedi.

Polis şimdi her yerde o saldırganı arıyor.