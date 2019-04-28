Direksiyon başında uyumaya son

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Şamil Akgül, 'Nabzını direksiyonda, hayatını güvende tut' projesi kapsamında sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi. Proje öğretmeni Figen Kasap öncülüğünde geliştirilen projede, direksiyona yerleştirilen sistemle nabzı düşen ve uyuklayan sürücüler, ses ve ışıkla uyarılacak bu sayede olası kazaların önüne geçilmiş olacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulanan Ali Şamil Akgül, “Projemin amacı direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan kişilerin tespit edilip anında ufak bir sesle uyanmasını sağlayarak araç sürücüsünün uyumasını engellemek. Ben haberlerde gördüm. Uyku ve kalp krizi nedenli trafik kazalarından dolayı bu projeyi yaptım.