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Sefer Yılmaz: Hakemin 3 defa maçı bitirme şansı vardı

Elazığspor Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, son dakika yedikleri golle İstanbulspor'a berabere kaldıkları maçın ardından, “Hakem 6 dakika uzatma verdi. Ondan sonra taç oldu, korner oldu, faul oldu 3 defa maçı bitirme şansı vardı hakemin” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’de Elazığspor deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Elazığspor Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, 70 dakika hemen hemen bütün istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade ederek, “Futbolcu arkadaşlar ellerinden geleni yansıttı. Bunun sonucunda öne geçtik. İyide oynuyorduk ama son 15 dakikada yoğunluk ve sıcak etkisinden mi bilinmez. Ama son haftalarda öne geçip kaybettiğimiz maçlarda oldu. Çok fazla geri yaslandık ve sonucunda istemeden gol yedik kalemizde. Hakem 6 dakika uzatma verdi. Ondan sonra taç oldu, korner oldu, faul oldu 3 defa maçı bitirme şansı vardı hakemin. 98. dakikada gol yedik, fazla oynattı hakem” dedi.

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