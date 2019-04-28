MEDYA

İkizler Memo Can 24. bölüm fragmanı

İkizler Memo Can dizisi 24. yeni bölümüyle 4 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak. İkizler Memo Can'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

İkizler Memo Can 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkizler Memo Can'ın yeni bölümünde neler olacak? İkizler Memo Can 4 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar. 

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir.

Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Aile Hikayesi 9. bölüm fragmanı
Bir Aile Hikayesi 9. bölüm fragmanı
Kızım 30. bölüm fragmanı
Kızım 30. bölüm fragmanı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Kadın 60. bölüm 2. fragmanı
Kadın 60. bölüm 2. fragmanı
Çukur 63. bölüm 2.fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm 2.fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne