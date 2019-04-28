MEDYA

Kızım 30. bölüm fragmanı

Kızım dizisi 30. yeni bölümüyle 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı TV8'de olacak. Kızım'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kızım 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Kızım 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı TV8'de...

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir.

Tüm bu tesadüflerle hayatın biraraya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın 60. bölüm 2. fragmanı
Kadın 60. bölüm 2. fragmanı
Çukur 63. bölüm 2.fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm 2.fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Volkan Demirel'den sert tepki
Volkan Demirel'den sert tepki
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.
Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne