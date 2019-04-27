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Sosyal medyayı sallayan soru! Evinizi Suriyeli mültecilere açar mısınız?

YouTube kanalından yapılan sosyal deneyde sosyal "Evinizi Suriyeli mültecilere açar mısınız ?" sorusuna vatandaşlar birbirinden ilginç cevaplar verdi.

İlave TV YouTube kanalından vatandaşlar ile yaptığı sosyal deney büyük ilgi gördü. Evinizi Suriyeli mültecilere açar mısınız? sorusu yöneltilen vatandaşların birbirinden ilginç cevapları izleyenleri kahkaha kirizine soktu. İşte verilen o cevaplar...

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