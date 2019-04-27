Müge Anlı'da Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen cinayetinde şoke eden swamp raporu!

Müge Anlı'da yaklaşık bir aydır araştırılan mehir cinayetinde yeni tanıklar ortaya çıktı. Gizli tanık programa yaptığı açıklamada "Ertuğrul Ekmekçi dediğimiz şahısın bu olaydan 15-20 gün önce sanayide susturucu yaptırdığını duydum.Tüfeğin ucuna takılan susturucu. Sadece bir kişiden değil 3-4 kişiden duyduk.Çarşı içinde kahvede arkadaş ortamlarında konuşurken duyduk." dedi.

Müge Anlı bütün bu gelişmeler sonrasında programda Ertuğrul İpekçi'nin savunmasını okudu Ertuğrul bey savunmasında "Olay yerine saat 23:30 gibi anne ile beraber gittim. Jandarma ile bahçe kapısının önünde bekledik. Jandarma olay yeri incelemesini bitirip cenazeler evden çıkartıldıktan sonra yanımda bulunan Muhammet Çavdarcı ile birlikte olayın olduğu yere girdim. İçeri girince odanın içerisinde bulunan kanlı minderi ev halısının üzerindeki örtüyü gördük.

-Bizden sonra evin içerisine Uğur Büykşen'in kayın pederi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır geldi. Odadaki minderi Yılmaz abi kaldırdı.Bende Mehmet Ali Dayanır ile birlikte hali üzerindeki örtüyü topladım.Evin banyonun kapısının önüne koyduk.Daha sonra annem ile birlikte avlunun dışına çıktım bu sırada jandarma beni çağırdı karakola götürdü.Benim el ve yüzüme bir şeyler sürdüler daha sonrada ifademi aldılar.

-Bizden önce bir kişi daha girdi ama onu kim olduğunu hatırlamıyorum.Benim kendime ait silahım bulunmamaktadır.Olay günü kesinlikle silah kullanmadım. En son olaydan 3 gün önce Mahmut Çavdarcı'nın nişanında pompalı av tüfeği kullandım. Abim Mevlüt Ekmekçi'nin ruhsatsız av tüfeğini kullandım ama şuan tüfek nerede bilmiyorum.

-Benden alınan swampta çıkan atış artığı yukarıda da anlattığım gibi jandarma tarafından olay incelemesi bittikten ve cesetler çıkarıldıktan sonra maktullerin bulunduğu odaya girmem ve odadaki halı üzerine serilen örtüyü kaldırmam nedeniyle bulaşmış olabilir. Başka türlü ben kimseyle temasta bulunmadım."

Canlı yayında gerçekleşen bütün bu gelişmeler sonrası cinayetin en büyük zanlıları talihsiz çiftin oğlu Uğur Büyükşen,gelin Betül Büyükşen ve Ertuğrul İpekçi oklarını üzerine çekti. Büşra Büyükşen ise hala bildiklerini tam olarak söylemekle suçlanıyor. Olay ile ilgili yeni gelişmeler ise takip edilmeye devam ediyor.