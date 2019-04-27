GÜNCEL

Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı.

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  "Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların birçoğu emniyeten. Apartmanların kendisinde yok ancak apartman ile zemin arasında ayrışmalar var" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerindeki çatlaklar ve bazı binalarda meydana gelen ayrışmalarla ilgili Şair Fevzi Kutlu Kalkancı ortaokulunda kurulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun planını Mehmet Metiner açıkladı
Ahmet Davutoğlu'nun planını Mehmet Metiner açıkladı
Ali Koç müjdeyi verdi: Üç isimle sözleşme imzaladık
Ali Koç müjdeyi verdi: Üç isimle sözleşme imzaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Ali Koç'tan flaş karar! İstifa etmezse kovacak
Ali Koç'tan flaş karar! İstifa etmezse kovacak
Başkandan alkışlanacak hareket! O uygulamayı tamamen kaldırdı
Başkandan alkışlanacak hareket! O uygulamayı tamamen kaldırdı
Sapıklığın böylesi! Kütahya'da köpeğe tecavüz ilçeyi ayağa kaldırdı
Sapıklığın böylesi! Kütahya'da köpeğe tecavüz ilçeyi ayağa kaldırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taksim'de 'meydan' dayağı kamerada
Taksim'de 'meydan' dayağı kamerada
Baygın sürücü trafiği birbirine kattı
Baygın sürücü trafiği birbirine kattı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Tanzanya’da Muhteşem Yüzyıl yası! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Tanzanya’da Muhteşem Yüzyıl yası! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!
İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne