Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların birçoğu emniyeten. Apartmanların kendisinde yok ancak apartman ile zemin arasında ayrışmalar var" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerindeki çatlaklar ve bazı binalarda meydana gelen ayrışmalarla ilgili Şair Fevzi Kutlu Kalkancı ortaokulunda kurulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.