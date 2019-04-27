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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması “Bir kulüpte çalışırken kimseyle görüşmem” 

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisinin Fenerbahçeli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı iddialara yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bir kulüpte çalışırken kimseyle görüşmem” 

Avcı, kendisinin Fenerbahçeli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı; 

“Ben bir kulüpte çalışırken hayatım boyunca öyle bir görüşme yapmam. Bu mümkün değil. Benim ve ekibimin büyük takımlarla konuşulması bizim ne kadar iyi gelişen bir ekip olduğumuzu gösterir. Bu bizi sadece sevindiriyor ama uzun zamandır emek verdiğimiz bir şeyin de karşılığını almak istiyoruz. Burası benim kulübüm, ailem her şeyim önceliklerim burası”

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