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Avlu 40. bölüm fragmanı

Avlu dizisi 40. yeni bölümüyle 2 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Star'da olacak. Avlu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Avlu 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Avlu 2 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Star'da...

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

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