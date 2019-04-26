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Av yasağının başlamasıyla Sinop’ta balık fiyatları yükseldi

15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağının ardından Sinop’ta dip balıkçılarının tuttuğu balıklar az da olsa tezgahları süslemeye devam ediyor.

Sinop’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir dip balıkçılarının ava çıkamadığından dolayı tezgahlarda balıkların az olduğunu belirten Sinoplu balıkçı İsmail Değer, “Av yasağının başlaması ile birlikte Sinop’ta son 10 15 günden beri baya sular vardı, rüzgar vardı. Tabii, dip avcıları atamadılar avlarını. Bunlar da genelde mezgit, barbun, istavrit olabilir.

Henüz bu günlerde atmaya başlayacaklar hava yeni ısınmaya başladı. Onların dip avlarını atmasıyla beraber mezgit, çarpan, barbun, istavrit olabilir diye düşünüyoruz. Az az da olsa bazen geliyor. Bir kilogram, iki kilogram, üç kilogram barbun falan geliyor, henüz mezgit düşmedi. Ama tabi gelen, tutulan balıkların fiyatları ne olur o konuda yorum yapmak doğru değil. Çünkü vatandaşın tutacağı balıklara biz burada pazarlık yapamayız. Biz göreceğiz, bir gelsin bakayım balıklar ona göre fiyat belirleriz. İnşallah çok çıkar da halkımız da ucuz balık yer, öyle düşünüyoruz” dedi. 

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