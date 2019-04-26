Avukatın dayak görüntüleri çıktı! Hakaret etti deniyordu videoyu izleyin

Avukatın Cumhurbaşkanı korumalarına hakaret ettiği iddia edilmişti. Dayak olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun trafiğin kesilmesini kast ederek "Bir düğün için bu olur mu?" dediği görülüyor. Ardından korumalar ve trafik polisleri Sürenoğlu'nu duvar kenarına çekiyor. Kısa süre sonra da Sürenoğlu gözaltına alınıp olay yerinden götürülüyor.Başsavcılık hakaret ettiğini iddia etmişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak, Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu araca koşarak hakaretlerde bulunduğunu ileri sürmüştü.