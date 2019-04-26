Aracın ses sistemin'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler bir ihbarı değerlendirerek, merkeze bağlı Bayırköy Beldesin'de T.D. isimli şahsa ait aracın içinde satışa hazır paket halinde (200) gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekiplerin araçta yaptığı kapsamlı aramada bagaj içinde bulunan ses sisteminin içine gizlenen (6) adet extacy hap, (3) gram metamfetamin, aracın diğer alanlarında ve çevresinde yapılan aramada (1) adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile (1) adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.