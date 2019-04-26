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Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı

Rıza Sarraf'ın, Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında, söz konusu taşınmazda mahkeme tarafından keşif yapıldı.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ve bilirkişi heyeti polis eşliğinde Rıza Sarraf'ın Üsküdar Kandilli Mahallesi Hanımoğlu Yokuşu Sokak'taki köşküne geldi.

Köşkün kapısı anahtarla açılırken, etrafı demir levha ve inşaat brandası ile kapalı olan köşke basın mensupları yaklaştırılmadı. 

Mahkeme hakimi ve bilirkişi heyeti, köşkün bahçesi ile içinde keşif yaptı.

Yaklaşık 45 dakika süren keşfin ardından, mahkeme hakimi, polisler ve bilirkişiler köşkten ayrıldı.

- Sarraf'ın eşinden köşkün anahtarı istenmişti

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın 19 Mart'ta görülen celsesinde, suça konu taşınmazda bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasını kararlaştırmıştı.

Sanık Rıza Sarraf'ın eşine davetiye gönderilmesine karar veren mahkeme, suça konu taşınmazın anahtarının kendilerinde olması halinde keşif gün ve saatinde taşınmazın keşfe hazır edilmesinin istenmesine hükmetmişti.

Mahkeme, suça konu taşınmazın kapalı olması nedeniyle Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, sanık veya akrabalarından alınacak anahtarla, anahtarın bulunamaması halinde de çilingir vasıtasıyla suça konu taşınmazın kilidinin açılmak suretiyle keşfe hazır edilmesinin istenmesine karar vermişti. 

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