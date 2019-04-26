Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

Kadına işkence' sahneleriyle tepki çeken Sen Anlat Karadeniz dizisi yine sosyal medyadanın gündemine düştü. Dizinin bir sahnesinde 'Sana hayat dersi veriyorum' repliğiyle atı tımar edemeyen çocuğa 'Hayvan bu, diyemezki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?' diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırıyor ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor. Sahneye youtube kanalında ve sosyal medyada tepki yağdı. İşte tepki çeken o sahne...