MEDYA

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde gösterilen 'çocuğun sırtının tımarlandığı' sahne izleyicilerin tepkisini çekti.

Kadına işkence' sahneleriyle tepki çeken Sen Anlat Karadeniz dizisi yine sosyal medyadanın gündemine düştü. Dizinin bir sahnesinde 'Sana hayat dersi veriyorum' repliğiyle atı tımar edemeyen çocuğa 'Hayvan bu, diyemezki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?' diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırıyor ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor. Sahneye youtube kanalında ve sosyal medyada tepki yağdı. İşte tepki çeken o sahne...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD'ye YPG uyarısı!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD'ye YPG uyarısı!
Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!
Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez
Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Bolu'da iğrenç olay! Erkek çocuğuna cinsel tacizi annesi engelledi
Bolu'da iğrenç olay! Erkek çocuğuna cinsel tacizi annesi engelledi
Hava sıcak diye camı açık bıraktı dünyası karardı
Hava sıcak diye camı açık bıraktı dünyası karardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda akılalmaz görüntüler!
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda akılalmaz görüntüler!
Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber'den Temel Karamollaoğlu'na tepki
Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber'den Temel Karamollaoğlu'na tepki
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Çalınan motosikletine aynı gün kavuştu
Çalınan motosikletine aynı gün kavuştu
Yavruları için kilometrelerce yürüyerek mama getiren anne köpek
Yavruları için kilometrelerce yürüyerek mama getiren anne köpek
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Köpekleri acımasızca dövüştürdükleri anlar kamerada
Köpekleri acımasızca dövüştürdükleri anlar kamerada
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne