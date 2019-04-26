GÜNCEL

Kurtardığı kirpiyle dost oldu

Tunceli'de bir kişi daha önce kurtardığı kirpiyle imrenilecek bir dostluk kurdu.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyünde ikamet eden ve belgesel çeken Caner Canerik, yaklaşık bir yıl önce evinin önünde kafası plastik bidona sıkışan bir kirpi gördü. Kirpiyi sıkıştığı yerden kurtaran Canerik ile kirpi arasında kısa zaman sonra dostluk başladı. Önceleri tedirgin olduğu için uzak duran kirpi daha sonra Canerik'in elinden beslenmeye başladı. Kendisine zarar verilmeyeceğini anlayan kirpi evin içine kadar girmeye başladı. Kediyle birlikte yemek yiyen kirpinin o anları Canerik tarafından görüntülendi.

 Kendisinin kirpiye zarar vermeyeceğini anladığı an yakınlaşmaya başladığını belirten Canerik, "Önce ağır ağır yanaştı daha sonra elden yiyecek yemeye başladı. Daha sonraları kediyle birlikte yemeye de başladı. Asıl olan hayvanlara nasıl yaklaştığınız. Agresif ve saldırgan şekilde yaklaşılırsa hayvanlar uzaklaşıyor, iyi niyetli yaklaşırsanız yaklaşıyor" dedi. 

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