İstanbul Havalimanı'nda görevliye hakaret görüntüleri şoke etti

Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı. Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi.

Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

''Sokak sürpüntüsü... Koca k..çı...

Söz konusu tacizi yapan kadının Funda Esenç olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde , havalimanı personeline ''Koça kıçını büyütene kadar aklını çalıştır düzgün konuşmuyorum. Sokak süprüntüsü' diyor.

Çirkin hakaretlerde bulunan Funda Esenç'in instagramına da bakın (tıklayın) bambaşka bir profil çiziyor