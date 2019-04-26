GÜNCEL

İstanbul Havalimanı'nda görevliye hakaret görüntüleri şoke etti

İSTANBUL'dan Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince kadın yolculardan biri görevliye çirkin hakaretlerde bulundu işte o görüntüler.

Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı. Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi.

Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

''Sokak sürpüntüsü... Koca k..çı... 
Söz konusu tacizi yapan kadının Funda Esenç olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde , havalimanı personeline ''Koça kıçını büyütene kadar aklını çalıştır düzgün konuşmuyorum. Sokak süprüntüsü' diyor. 

Çirkin hakaretlerde bulunan Funda Esenç'in instagramına da bakın (tıklayın) bambaşka bir profil çiziyor

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Orhan Gencebay'ın oğlunun bıçaklanmasıyla ilgili taksicilerden açıklama geldi
Orhan Gencebay'ın oğlunun bıçaklanmasıyla ilgili taksicilerden açıklama geldi
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Darbecilikle suçlanan yarbay yeniden yargılamada beraat etti
Darbecilikle suçlanan yarbay yeniden yargılamada beraat etti
Süleyman Soylu'dan CHP'nin suç duyurusuna tepki
Süleyman Soylu'dan CHP'nin suç duyurusuna tepki
Zonguldak’ta sahte diplomayla 21 yıldır müdürlük yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı
Zonguldak’ta sahte diplomayla 21 yıldır müdürlük yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı
Hakan Muhafız 2. sezon tüm bölümleri Netflix'te yayınlandı
Hakan Muhafız 2. sezon tüm bölümleri Netflix'te yayınlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aracın ses sistemin'de uyuşturucu madde ele geçirildi
Aracın ses sistemin'de uyuşturucu madde ele geçirildi
Kurtardığı kirpiyle dost oldu
Kurtardığı kirpiyle dost oldu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
Polis aracından düşen zanlı kaçtı olay anı kameraya yansıdı
Polis aracından düşen zanlı kaçtı olay anı kameraya yansıdı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Ataşehir'de akılalmaz yolculuk! Aşırı yüklü kamyonun tepesinde gittiler
Ataşehir'de akılalmaz yolculuk! Aşırı yüklü kamyonun tepesinde gittiler
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne