Havalimanında görevliye hakaret eden kadın kim? Funda Esenç'in gerçek hali

Görüntüler kameralara yansıdı: Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolculardan Funda Esenç isimli kadın, rötardan dolayı yer hizmeti veren görevli bir personele tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.