Havalimanında görevliye hakaret eden kadın kim? Funda Esenç'in gerçek hali
İSTANBUL Havalimanında Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince görevliye hakaret eden kadının Funda Esenç olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu çirkin hadisenin ardından Funda Esenç, kayıplara karıştı.
Sosyal medyanın gündemine oturan olay İstanbul Havalimanında yaşandı. Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak bir saat rötar yaptı.
Görüntüler kameralara yansıdı: Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolculardan Funda Esenç isimli kadın, rötardan dolayı yer hizmeti veren görevli bir personele tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.
''Sokak sürpüntüsü, temas yok'': Havalimanı personeline ''Koça kıçını büyütene kadar aklını çalıştır düzgün konuşmuyorum.'' diyen Funda Esenç'in üzerine yürümeye kalkan genç kadına 'Hoppppp, hopppp! Temas yok!' şeklinde karşılık verdi. Daha sonra asabi yolcu, havalimanı personeline 'sokak süprüntüsü' diyerek olay yerinde bulunan vatandaşlardan tepki gördü.
Tepkiler çığ gibi: Yaşanan bu hadisenin ardından video kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayıldı. Adının Funda Esenç olduğu öğrenilen kadın, tüm Türkiye'nin konuştuğu isim haline geldi bir anda. Funda Esenç'in görevli kadına ağza alınmayacak çirkin hakaretleri karşısında tepkilerini sosyal medyada dile getiren kullancılar, ukala kadının ceza almasını gerektiğini ifade ettiler.