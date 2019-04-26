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Sürücü kursu sahibi küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi

Bursa'da bir sürücü kursu sahibi, küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi. O anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaşınca büyük tepki topladı.

Olay, Bursa'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir sürücü kursu sahibi, küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi. O anları cep telefonu kamerasına çekip sosyal medyada paylaştı. Çekilen görüntülerde, küçük çocuğun trafikte araç sürdüğü, babasının da yanından müdahale ettiği görülüyor. Videoda küçük çocuğun ayaklarının pedala yetişmediği ve etrafına tam hakim olamadığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede yayılarak binlerce kişiye ulaştı. Video vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

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