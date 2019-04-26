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Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kamerada

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay taksici tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı. Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyetteki ifadesinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Doğan Erdoğan savcılıkça sorgulandı. Erdoğan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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