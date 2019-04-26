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Senegalli minik Abdurrahman'ın İstiklal Marşı tutkusu

4 yaşındaki Abdurrahman Ndiaye'nin İstiklal Marşının okunmasına eşlik ederken heyecanlanması

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı İba Der Thiam Okulunda düzenlenen törende, 4 yaşındaki Abdurrahman Ndiaye'nin İstiklal Marşının okunmasına eşlik ederken yaşadığı heyecan renkli görüntülere sahne oldu. Anaokulu birinci sınıf öğrencisi Abdurrahman, okulda düzenlenen bir tören sırasında okunan İstiklal Marşı'na arkadaşlarıyla birlikte eşlik etti.

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