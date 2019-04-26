Gürgen Öz'den havalimanındaki görevliye hakaret eden Funda Esenç'e tepki

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Gürgen Öz, şunları söyledi Arkadaşlar tam kendi kendimi gülerken yakaladım. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Gün geçmiyor ki güzel memleketimde bir çirkeflik yaşanmasın. Biliyorsunuz, İstanbul Havaalanı'nda kadının birisi sırf uçak rötar yaptı diye yer hostesine 'Sokak ş*rf*ntsı' dedi. Bu kadar düştü yani. Şimdi bu tipe bayılıyorum ben bizim memlekette.

Böyle görgüsüz, bomboş, daha insan olamamış tipler, bunlar her yerde''

Şıkır şıkır giyinir, param var diye kendisini bir şey sanabilir, para verdi diye herkesi hakir görüp herkese yukarıdan bakabilir. Bu profil çok meşhur bizim memlekette. Böyle görgüsüz, bomboş, daha insan olamamış tipler, bunlar her yerde. Bu zaten daha uçak havalanmadan uçmaya başlamış. Kendisini yukarıda görüyor, havalanmış. Fakat yer hostesi ona bir tane çakacakken vazgeçiyor, insanlığını koruyor, yükseliyor, yüceliyor, onu yerin dibine sokuyor."