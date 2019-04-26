MEDYA

Söz 80. bölüm 1. fragmanı

Söz dizisi 80. yeni bölümüyle 29 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Söz'ün bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Söz 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz'ün yeni bölümünde neler olacak? Söz 29 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Star'da...

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir zirve yolunda Göztepe'yi geçemedi
Medipol Başakşehir zirve yolunda Göztepe'yi geçemedi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi
Burhan Kuzu'dan kovulan Buket Aydın'a destek
Burhan Kuzu'dan kovulan Buket Aydın'a destek
Galatasaray deplasmandan avantajlı döndü
Galatasaray deplasmandan avantajlı döndü
VakıfBank final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank final serisinde durumu eşitledi
Tekirdağ'da çiftlikte can pazarı yaşandı
Tekirdağ'da çiftlikte can pazarı yaşandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi
Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi
Avlu 40. bölüm fragmanı
Avlu 40. bölüm fragmanı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Kuzgun 12. bölüm fragmanı
Kuzgun 12. bölüm fragmanı
Vuslat 16. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 16. bölüm 2. fragmanı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne