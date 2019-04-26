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Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi

ŞIRNAK’ta Bestler-Dereler Gaşinor Tepe bölgesinde PKK’lı teröristlere ait 36 adet sığınak ve barınak imha edildi.

İhlas Haber Ajansı

ŞIRNAK Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Şırnak Bestler-Dereler Gaşinor Tepe bölgesinde 24-25 Nisan tarihleri arasında icra edilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (2019-4) Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait daha önceden kullanıldığı değerlendirilen 36 adet sığınak/barınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tarama ve arama esnasında bulunan sığınak/barınak ve çevrelerinde yapılan aramada delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğerleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. 
Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama operasyonu devam ediyor.

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