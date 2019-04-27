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İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 82. son bölümüne Hakan Muhafız sürprizi yaşandı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız ile İstanbullu Gelin'in yolları bir sahnede kesişti.

Netflix'in büyük ilgi gören Türk dizisi Hakan Muhafız ikinci sezonuyla yayına girdi. Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Engin Öztürk ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Hakan Muhafız'daki bir sahne İstanbullu Gelin'de yayınlandı.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği İstanbullu Gelin'in 82. bölümünde aynı yapım şirketine ait olan 'Hakan: Muhafız'ın yeni sezonundan bir sahne yer aldı. Garip ve Fikret haberleri izlerken, Faysal Erdem'in açıklamaları ekrana yansıdı. Garip, Faysal'ı yakından tanıdığını belirtirken, Fikret'i de isterse tanışmaya götürebileceğini söyledi. Garip ve Fikret'in, Okan Yalabık'ın canlandırdığı Hakan Muhafız'ın önemli karakteri Faysal üzerinden sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

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