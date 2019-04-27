Tanzanya’da Muhteşem Yüzyıl yası! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Tanzanya’da ‘Sultan’ adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen dizinin son bölümünde Şehzade Mustafa’nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu.

Sosyal medyada yayılan görüntüde, ekran başına kitlenen ailenin genç üyelerinin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları görülüyor. Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı.

Milletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, “Nur içinde yat Mustafa” ifadesini kullandı.

“Adambrv” adlı Twitter kullanıcısı, “(ABD’li oyuncu) Paul Walker öldüğünde bir kadın kardeşim çocuk gibi ağladı. Ona çok şaşırmıştık. Bugün de bir kız gördüm sanki kocası ölmüş gibi ağlıyordu çünkü Şehzade Mustafa öldü” paylaşımında bulundu.

Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinde büyük popülerlik kazanan Türk dizi ve filmleri, en fazla izlenen yapımlar arasında başı çekiyor.